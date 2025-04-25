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اقتصاد

موعد صرف مرتبات مايو 2025 لجميع العاملين بالدولة وموقف زيادة الأجور رسميًا

مرتبات،فيتو
مرتبات،فيتو

موعد صرف مرتبات مايو 2025، يتساءل الكثيرون عن جدول صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

وعن جدول صرف مرتبات مايو 2025 أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات شهر أبريل
صرف مرتبات شهر أبريل

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات  أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر مايو
صرف مرتبات شهر مايو

وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، مهيبا بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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