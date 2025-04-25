4 شروط للاشتراك في المحفظة الإلكترونية بالبنوك

حددت البنوك عدة شروط لابد من توافرها لكي يتم اشتراك العملاء في المحافظ الإلكترونية.

وتشمل قائمة تلك الشروط التي تحددها البنوك مايلي:

شروط الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية

1- يجب أن يكون لدى العميل رقم موبايل مصري مسجل باسمه وليس مشتركا بنفس رقم الهاتف المحمول في أي محفظة إلكترونية أخرى (بنك آخر أو شركة اتصالات).

2- بطاقة رقم قومي سارية.

3- يمكن للعميل امتلاك ٣ محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي بأرقام هاتف محمول مختلفة.

4- يجب أن يكون العميل صاحب المحفظة مصري الجنسية.

وتقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري خدمات المحافظ المالية.

ويتساءل الكثيرون من العملاء عن إمكانية التسجيل في أكثر من محفظة باستخدام الهاتف المحمول.

الحد الأقصى لخدمة المحفظة الإلكترونية

وأكدت العديد من البنوك أن خدمات المحفظة المالية يمكن التسجيل فيها بحد أقصى ٣ محافظ على نفس بطاقة الرقم القومي للعميل و٣ أرقام هواتف محمولة مختلفة للعميل.

تتعدد خدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك حول أيهما أفضل في تحويل الأموال تطبيق انستاباي أم المحافظ الإلكترونية، وذلك بعد فرض رسوم على إنستاباي منذ بداية أبريل الجاري.

وبالمقارنة تشمل رسوم الخدمة في تحويل مبلغ من جنيه وحتى 500 جنيه على إنستاباي نحو 50 قرشا بينما من خمسة جنيهات وحتى مائة جنيه على المحفظة الإلكترونية برسوم جنيه واحد.

وكذلك تحويل الف جنيه علي انستاباي برسوم جنيه واحد، بينما تحويل مبلغ 500 جنيه في المحفظة الالكترونية يتم سداد نحو 2.5 جنيه.

وبذلك يصبح التحويل عبر تطبيق إنستاباي هو الأوفر للعملاء.

تحويل المبلغ بالخطأ على محفظة إلكترونية

يبحث الملايين عن خطوات استعادة الأموال في حالة تحويلها خطأ علي محفظة إلكترونية لآخرين من خلال تطبيق إنستاباي.

وحدد تطبيق إنستاباي عدد من الخطوات لاستعادة الأموال المحولة بالخطأ علي المحفظة الالكترونية.

وفي حالة تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية من خلال إنستاباي بالخطأ يجب مراجعة شركة الاتصال الصادر عنها المحفظة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة بالرقم المحمول المحول إليه المبلغ سوف يتم رد المبلغ إلى حسابك خلال عدة أيام.

وفي حالة أن الرقم المحمول إليه المبلغ المالي مسجل عليه محفظة إلكترونية فيجب التواصل معه لاسترداد الأموال، وإذا رفض إعادتها يجب اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ في مباحث الإنترنت، وتقديم الأدلة التي تثبت التحويل كما ذكرنا أعلاه.

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