الجمعة 25 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

متحف نجيب محفوظ يحتفى بمسيرة المبدع الراحل محمد جبريل غدًا

ندوة الروائي محمد
ندوة الروائي محمد جبريل، فيتو

ينظم معرض ومركز إبداع  نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ومعرض وثائقى عن المبدع الكبير الراحل محمد جبريل، وذلك في الثانية عشر ظهر غدا السبت. 

حيث يتحدث فيها نخبة من المثقفين والأدباء، يديرها الكاتب الصحفى محسن عبد العزيز، بحضور زوجة المحتفى به، الأديبة الدكتورة زينب العسال.

وتتناول الندوة التاريخ الصحفى والإبداعى للكاتب الراحل، من خلال رؤية عددا من المبدعين لدوره الثقافى والإبداعى والصحفى، ومن هؤلاء المتحدثين: محمد عبد الحافظ ناصف، مسعود شومان، حزين عمر، محمد الشافعى، نجلاء علام، حازم الشيخ، عبير العطار، وآخرون.

كما يستعرض المعرض الوثائقى، جزءا من مكتبته، والإهداءات المختلفة التى احتفظ بها طيلة حياته، فى هذه المكتبة، ومن بينها ما كتبه له الروائى الكبير الراحل نجيب محفوظ، محمود تيمور، مجيد طوبيا، عبد الحميد جودة السحار، يوسف الشارونى، إبراهيم عبد العزيز، سكينة فؤاد، وغيرهم.

كما يتضمن المعرض صورا فوتوغرافيه للروائي المحتفى به، وعرضا لأغلفة كتبه.

الجدير بالذكر أن للراحل الكبير محمد جبريل، ما يتجاوز الثمانين كتابا فى مجالات مختلفة: روائية، مجموعات قصصية، سيرة ذاتية، دراسات، وكانت هذه المؤلفات والإبداعات، محطا لدراسات جامعية وأكاديمية.

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