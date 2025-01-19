الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة جديدة في "الجودو" بسبب مخزن الاتحاد

الاتحاد المصري للجودو،
الاتحاد المصري للجودو، فيتو

الجودو، شهد اتحاد الجودو برئاسة محمد مطيع أزمة جديدة، بسبب قرار تفريغ مخزن الاتحاد في استاد القاهرة ونقل محتوياته، دون إخطار أو الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين.

وعلمت " فيتو"، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طلبت من اتحاد الجودو ردا واضح على قرار تفريغ محتويات المخزن ونقلها إلى مكان خارج مقر الاستاد.

وكشف مصدر داخل اتحاد الجودو، أن عملية تفريغ محتويات المخزن تمت دون علم وزارة الشباب والرياضة، وأن الهدف كان الاستفادة من المخزن وتخصيصه مقرا إضافيا للاتحاد، في ظل تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد.

رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو

وعلى جانب آخر، كشف محمد رشوان أسطورة الجودو المصري وصاحب فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984، كواليس اعتذاره عن عدم استكمال عمله في منصب رئيس جهاز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري.

وقال رشوان، إنه فضل الابتعاد عن العمل في اتحاد الجودو خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتخبات الوطنية، ولأسباب أخرى تتعلق بصعوبة إيجاد صيغة تفاهم بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد مطيع.

محمد رشوان يكشف كواليس الرحيل

وأكد محمد رشوان أنه راضٍ تماما عن الفترة التي قضاها في رئاسة جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، موضحا أن الفترة السابقة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، وأن الحفاظ عليها أمر ضروري من أجل تجنب حدوث تراجعات في المستويات الفنية للمنتخبات.

وأوضح رشوان، أنه قرر العمل خلال الفترة الماضية في اتحاد الجودو بهدف المساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وأنه حقق جزءا كبيرا من الأهداف التي كان يسعى لها مع اللاعبين، وأن الأمور الآن تبدو ضبابية إلى حد كبير وهو دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجودو استاد القاهرة وزارة الشباب والرياضة اتحاد الجودو محمد مطيع

مواد متعلقة

رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو

ختام السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة الجودو

مقعد النائب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الجودو

أزمة في اتحاد الجودو بسبب سيمنار المدربين والحكام بتركيا
ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية