الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستدعاء المزيد من جنود الاحتياط

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام القليلة المقبلة.

وقبل وقت سابق قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن الجيش يدفع ثمنا باهظا في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله إن "الآلاف من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، النظاميين والاحتياط، يقاتلون حاليا بشجاعة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 6 آخرين   خلال معارك في حي تل السلطان في رفح.

مصادر إسرائيلية: إصابة 6 جنود في حادث أمني بغزة

وأكدت وسائل الإعلام العبرية في تقريرها أن الجنود المستهدفين في جنوب غزة هم من القوة التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي.

وبالأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن  إصابة ضابط من وحدة ياهلوم وجنود من الكتيبة 79 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

مقتل قائد دبابة إسرائيلي شمال غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة من كتيبة 79 في معارك شمال قطاع غزة، في حين وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الدبابة قتل بنيران قناص في بيت حانون قرب موقع عسكري في المنطقة العازلة.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية بقطاع غزة بيت حانون

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