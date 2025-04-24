الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد دبابة وإصابة آخرين في معارك شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن  إصابة ضابط من وحدة ياهلوم وجنود من الكتيبة 79 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.


مقتل قائد دبابة إسرائيلي شمال غزة


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة من كتيبة 79 في معارك شمال قطاع غزة، في حين وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الدبابة قتل بنيران قناص في بيت حانون قرب موقع عسكري في المنطقة العازلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل جندي بجيش الاحتلال على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

وأكد الإعلام العبري وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة

وأوضحت أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وأفاد الإعلام الإسرائيلى بوجود قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة.

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