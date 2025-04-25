أحمد الكأس يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة جنوب إفريقيا (صور)

منتخب الشباب، حرص أحمد الكأس المدير الفني للمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٨ لكرة القدم على زيارة معسكر منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ بالعاصمة الإدارية، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء مصر وجنوب إفريقيا، الأحد فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

أسامة نبيه يستقبل الكاس

وكان فى استقبال أحمد الكأس أفراد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة الكابتن أسامة نبيه وطالب الكأس اللاعبين بضرورة بذل قصاري جهدهم من أجل إسعاد الجمهور المصري والصعود للمونديال، وإحراز لقب البطولة، مشددا على أنهم جيل واعد، ولديهم جهاز فني وطني على أعلى مستوى، فى ظل مساندة كبيرة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد.

نبيه يشكر أحمد الكاس

ووجه الكابتن أسامة نبيه الشكر إلى الكابتن أحمد الكأس على هذه اللفتة الجميلة لتحفيز ومساندة المنتخب قبل مهمته الوطنية، وتجدر الإشارة إلى أن الكأس نجح فى قيادة منتخب الناشئين إلى مونديال قطر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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