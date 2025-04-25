الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

وفاة 50 طفلا بسبب الجوع في قطاع غزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة،   بتسجيل 52 وفاة نتيجة الجوع في  قطاع غزة بينهم 50 طفلا، فيما يعاني أكثر من 60 ألف طفل من نقص التغذية الحاد في القطاع.

 وفاة 50 طفلا بسبب الجوع في قطاع غزة 

ومن جانبها قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان صادر عنها اليوم أن هناك ارتفاعا حادا في عدد المصابين بحروق منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.


وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها،  أن المرضى في غزة لا يحصلون على غذاء كافٍ بسبب شح الإمدادات، مما يعرقل تعافيهم ويزيد من معاناتهم.

وكشفت المنظمة عن إجراء كوادرها الطبية أكثر من ألف عملية جراحية لمصابي الحروق منذ مايو 2024، 70% منهم من الأطفال.

 

من جانبها، حذرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة منذ 18 شهرا، مشيرة إلى أن الحصار الشامل دمر حياة 2.2 مليون شخص وزاد من حدّة الكارثة.

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غزة قطاع غزة قوات الاحتلال

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