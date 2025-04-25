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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51439 شهيدا و117.416 جريحا

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي بلغت 2062 شهيدا و5375 جريحا.
 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 51.439 والجرحى إلى 117.416 منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن طفلًا (3 أعوام) توفي متأثرًا بحروق بالغة، إثر حريق نشب داخل خيمة في مواصي خان يونس.كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

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غزة وزارة الصحة الفلسطينية خان يونس جيش الاحتلال

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