استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 17 في غارات إسرائيلية على منزلين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أكدت استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي بلغت 2062 شهيدا و5375 جريحا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 51.439 والجرحى إلى 117.416 منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة بأن طفلًا (3 أعوام) توفي متأثرًا بحروق بالغة، إثر حريق نشب داخل خيمة في مواصي خان يونس.كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

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