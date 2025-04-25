سفير مصر في بولندا وأسقف وسط أوروبا يستقبلان البابا تواضروس بمطار وارسو

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة البولندية وارسو، في بداية زيارته الرعوية إلى إيبارشية وسط أوروبا.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله إلى مطار وارسو، السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في بولندا، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والقس داود أديب كاهن كنيستنا في وارسو.

وتُعَد زيارة قداسة البابا تواضروس، أول زيارة لبابا الإسكندرية إلى بولندا.

الجدير بالذكر أن الوجود القبطي في بولندا يعود إلى بدايات الألفية الثالثة، حيث استقر عدد من الأسر هناك بحثًا عن فرص للعمل والدراسة. وأقيمت صلاة أول قداس للمصريين في بولندا عام ٢٠٠٤، وفي عام ٢٠١٧ تمت سيامة الأنبا چيوڤاني أسقفًا على إيبارشية وسط أوروبا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، لتبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العمل الرعوي، وتخدم الكنيسة القبطية اليوم عشرات العائلات في وارسو ومدن بولندية أخرى، محافظة على هويتها الروحية وصلتها بالكنيسة الأم في مصر.

البابا تواضروس يغادر القاهرة لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القاهرة في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا.

وأشار القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى مرافقة عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته الأوروبية.

البابا تواضروس يتسلم النور المقدس

وفي سياق آخر، كان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

وسلم كهنة رابطة القدس بالقاهرة، لقداسة البابا تواضروس الثاني النور المقدس المأخوذ من النور الذي يخرج من قبر السيد المسيح يوم سبت النور (السبت الماضي)، والذي أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، لتتبارك به الكنائس القبطية في مصر.

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