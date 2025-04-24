وصفة طبيعية لصبغ الشعر في المنزل بمكونات بسيطة

تغيير لون الشعر من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة فى المناسبات والأعياد للظهور بإطلالة متجددة وأكثر جاذبية.

وتغيير لون الشعر يكون من خلال الصبغات الكيميائية التي لها مفعول سريع ولكنها تدمر السعر لاحتوائها على مواد كيميائية خطيرة، لذا تفضل بعضهن الوصفات الطبيعية لتغيير لون الشعر.

وصفة طبيعية لصبغ الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لصبغ الشعر فى المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية (تأكدي من أنها نقية وخالية من الإضافات).

نصف كوب من عصير البنجر (الشمندر) الطازج.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح (يساعد على تثبيت اللون).

ماء ساخن (حسب الحاجة للحصول على قوام مناسب للعجينة).

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي، اخلطي الحناء مع عصير البنجر تدريجيًا حتى تتكون لديكِ عجينة لينة وسهلة الفرد.

أضيفي عصير الليمون والخل وقلّبي جيدًا.

غطي الوعاء واتركي العجينة ترتاح لمدة 3 إلى 4 ساعات (ويُفضل طوال الليل).

قسمي شعرك إلى أجزاء وضعي الخليط على شعرك بالكامل باستخدام فرشاة أو بيديك مع ارتداء قفازات.

لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط لمدة 4 إلى 6 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء فقط (دون شامبو في أول غسلة).

للحصول على لون أكثر إشراقًا، يمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعيًا لمدة 2-3 أسابيع.

تجنبي استخدام الشامبو لمدة 48 ساعة بعد الصبغ لضمان ثبات اللون.

يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إذا كان شعرك جافًا.

ستحصلين على لون أحمر طبيعي لامع، يزداد إشراقًا مع التكرار، مع الحفاظ على صحة شعرك بفضل المكونات الطبيعية المغذية.

وصفة طبيعية لصبغ الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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