ورشة عمل حول تحليل النص المسرحي ضمن فعاليات ابدأ حلمك بالإسماعيلية (صور)

واصلت إدارة فرع ثقافة الإسماعيلية عقدها لتدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فعاليات الأسبوع السابع من المشروع

وشهد الأسبوع السابع من المشروع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم ورشة الدراما، استمرت لمدة ثلاثة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو

طرق تحليل النص

واستكملت الدكتورة لمياء أنور أستاذ النقد والدراما ، تنفيذ تدريبات متنوعة بقصر ثقافة الإسماعيلية على طريقة تحليل النص المسرحى وتحليل الشخصيات وأسس الدراما والتيمات الأساسية للكتابة المسرحية وذلك من خلال مناقشة عدد كبير من النصوص المسرحية لمؤلفين مصريين وعالميين، بحضور المخرج احمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي.

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو

استمرار فعاليات المشروع لمدة 6 أشهر

وتستمر فعاليات الورشة والتدريبات مع المدربين فى جميع مجالات الفن المسرحى، وتنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو

جانب من الورش،فيتو





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