الخميس 27 مارس 2025
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اقتصاد

عروض بنك القاهرة في فعاليات "الشمول المالي للمرأة"

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يقدم بنك القاهرة خلال حملة الشمول المالي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب وفر مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما يعمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب "بُــــكرة" مجانًا والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءًا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع امكانية التأمين، حيث أن الحساب مصمم خصيصًا للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

 

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث  يشارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي تقام خلال الفترة من 8 الي 31 مارس من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا بهدف تعزيز الشمول المالي.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوعة التي تلبي احتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

 

ويقدم بنك القاهرة عروضا خاصه للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة. 


كما يحرص بنك القاهرة أيضًا على تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفًا فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.

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