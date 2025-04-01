الثلاثاء 01 أبريل 2025
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اقتصاد

4 أجيال من الماكينات لطباعة النقود في البنك المركزي

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تمتلك دار طباعة النقد المصرية المملوكة في البنك المركزي أربعة أجيال من ماكينات الترقيم.

 

طباعة توقيع محافظ البنك المركزي 

كما تقوم الماكينات بطباعة توقيع محافظ البنك المركزي وبعض العناصر الأخرى، وكذلك طباعة بعض الأحبار الخاصة غير المرئية بالإضافة إلى عمليات الفحص والتصفيح بالورنيش لأوراق النقد.

وتشمل قائمة معدل الطاقات الإنتاجية السنوية التي يمكن للمؤسسة إنتاجها العديد من كميات الأوراق النقدية بما يوضح القدرة على الإنتاج الطباعي المتميز للعملات للبنوك المركزية العربية والأفريقية وداخل منطقة الشرق الأوسط. 

وتضم الطاقات الإنتاجية لدار طباعة النقد في البنك المركزي سنويًّا ما يلي: 

إمكانية إنتاج ١٩١.٥٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي سنويًّا بتقنية طباعة السيمولتان لطباعة الزخارف والخلفيات المؤمنة بزخارف الجلوش وعنصر الرؤية التخللية.

إمكانية إنتاج ١٧٢.٠٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي سنويًّا بتقنية طباعة الإنتاليو لطباعة عناصر الخلفيات المضادة للمسح الإلكتروني والأحبار المتغيرة بصريًا وعنصر الطباعة المجهرية وعنصر البورتريه.

إمكانية إنتاج ١٥٢.٠٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي بخطوط طباعة الترقيم لطباعة الرقم المتسلسل وتاريخ الإصدار والأحبار الغير مرئية والتصفيح بالورنيشات.

إمكانية إنتاج ٥.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ وحدة لأوراق النقد سنويًا باستخدام ماكينات القص الآلي وخطوط التشطيب وفحص الوحدات.

ومن جانب آخر تستخدم دار طباعة النقد المصرية في البنك المركزي خطوط الإنتاج الطباعي الأحدث في إضافة العناصر المعلوماتية والتأمينية لأوراق النقد، حيث يتم في هذه المرحلة ترقيم هذه الأوراق بالرقم التأميني التسلسلي لكل وحدة نقد من خلال ميكانيكية دقيقة ومعقدة لآلية الترقيم.  

ونستعرض خلال السطور التالية أنواع ماكينات ترقيم البنكنوت في البنك المركزي  على النحو التالي:

تفاصيل ماكينات ترقيم الأوراق النقدية 

ماكينات السوبر ترقيم: وتتكون من وحدتين طباعيتين وفيها يتم الاعتماد على العنصر البشري في كل من الضبط والفحص والقياس خلال عملية الإنتاج بالإضافة إلى الجيل الآخر والذى يتكون من ثلاثة وحدات طباعيه، وفي خطوط انتاجه ايضا يتم الاعتماد على العنصر البشري في كل من الضبط والفحص والقياس خلال عملية الإنتاج.

ماكينات سوبر ترقيم III: ويتم الطباعة في هذه الماكينة من 3 وحدات طباعية، وتكون تقنية الإنتاج في تلك الماكينة أوتوماتيكية بالكامل خلال عمليات الضبط والإعداد، وترتبط الماكينة بنظام متكامل للتحكم الآلي في عملية الترقيم والفحص والقياس لكافة العناصر التأمينية المطبوعة على خطوط الإنتاج الطباعي السابقة لتلك التقنية.

ماكينات السوبر ترقيم XT: وتتميز عن ماكينات السوبر ترقيم III باحتوائها على وحدة خاصة لتغطية وتصفيح أوراق النقد بالورنيشات، بهدف الحفاظ على وحدات النقد وزيادة عمرهـا الافتراضي.

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