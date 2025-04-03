فضيحة سيجنال تتسبب فى تحقيقات وإقالات، حرب اليمن تهز أركان إدارة ترامب

تطبيق سيجنال، تحول إلى لعنة تسببت فى هز أركان إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورغم محاولته التقليل من أهمية الأمر، انفجرت اليوم، الأوضاع داخليا وشرع البنتاجون فى التحقيق مع وزير الدفاع، كما كشفت وسائل إعلام عن حملة إقالات طالت شخصيات فى مجلس الأمن القومى الأمريكى.

البنتاجون يحقق فى استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال

وخلال وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فتح تحقيق في استخدام وزير الدفاع بيت هيجسيث تطبيق سيجنال للرسائل النصية، لتنسيق شن الضربات الأمريكية على جماعة الحوثي في اليمن في 15 مارس الماضي.

وكتب ستيفن ستيبينز، القائم بأعمال المفتش العام لـ البنتاجون، في مذكرة "الهدف من هذا التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق تجاري للرسائل النصية في المهام الرسمية".

وتابع مفتش البنتاجون: "بالإضافة إلى ذلك، سنراجع الامتثال لمتطلبات السرية والاحتفاظ بالسجلات".

وكان روجر ويكر، النائب الجمهوري بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، وجاك ريد العضو الديمقراطي الأبرز باللجنة، قد طلبا من مكتب المفتش الأسبوع الماضي البحث في "الحقائق والملابسات" المحيطة بالواقعة، التي انكشفت للعلن بسبب رئيس تحرير مجلة تمت إضافته إلى المحادثة دون قصد، ولتقييم سياسات السرية التي تنتهجها وزارة الدفاع.

فصل عددا من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكى

فى ذات السياق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكى ومصدر مطلع أن عددا من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكى، تم فصلهم بمن فيهم مديرون كبار.

وحسب أكسيوس ذكر المسؤول الأمريكى، أسماء 3 مسؤولين في مجلس الأمن القومي أقيلوا من مناصبهم، فيما قال مصدر مطلع للموقع، إن عدة أشخاص أُقيلوا، وربما يصل عددهم إلى 10، بمن فيهم مديرون كبار.

ترامب ولورا لومر، فيتو

ولم تؤكد أكسيوس ما إذا كانت أي من الشخصيات التي أقيلت على صلة بأي شكل من الأشكال بالجدل المثار حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز وموظفي مجلس الأمن القومي لتطبيق سيجنال وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة لمناقشة معلومات حساسة خاصة باستهداف مواقع في اليمن.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أقال ما لا يقل عن 3 مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي بعد اجتماع في البيت الأبيض جمعه بالناشطة اليمينية لورا لومر، التي قدمت قائمة بأسماء شخصيات تعتبرهم "غير موالين" للرئيس، وفقا لمسؤول أمريكى.

ونقلت “رويترز” عن مصادر قولها، أن أحد الموظفين المفصولين هو ديفيد فيث، المشرف على التكنولوجيا والأمن القومي.

وبالرغم من عدم صدور تعليق رسمي من البيت الأبيض حول هذه الإقالات، فإنه يُتوقع أن تثير ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

دور لورا لومر فى إقالات مجلس الأمن القومى الأمريكى

وجاءت الإقالات بعد حملة عنيفة شنتها واحدة من أبرز وجوه حركة ماجا الناشطة اليمينية المتطرفة، لورا لومر، ضد مستشار الأمن القومي مايك والتز، وألقت عليه ورجاله داخل مجلس الأمن القومي بمسؤولية فضيحة سيجنال.

وكانت لومر عقدت اجتماعا مع الرئيس ترمب الأربعاء الماضى في البيت الأبيض، وحثته على طرد عدة أعضاء من فريقه في مجلس الأمن القومي، بمن فيهم النائب الأول لمستشار الأمن القومي، مدعية أنهم غير موالين له.

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