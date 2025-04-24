الدوماني: الفوز بكأس مصر بمنزلة مصالحة لـ جماهير الزمالك

أكد عبد اللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تنتظر الحصول على لقب كأس مصر، مشددًا على أن هذه البطولة ستكون مفتاح الفوز بالعديد من البطولات في الموسم المقبل.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك قصروا في حقهم قبل حق الجماهير خلال الفترة الماضية ويجب أن يفوزوا بلقب كأس مصر لمصالحة الجمهور هذا الموسم".

وأضاف: "جماهير الزمالك تعشق النادي وتساند اللاعبين، والمنافسة على بطولة الدوري صعبة ولكن كل شيء من الممكن أن يحدث بجهد اللاعبين داخل الملعب".

نهائي كأس مصر 2025

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر 2025، وذلك بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، والذي يحدد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، والذي تم تحديد موعدها في 20 مايو المقبل.

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