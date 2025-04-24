إبراهيما نداي: أزمة مستحقاتي مع الزمالك "لا تشغلني" وتركيزي في الملعب

تحدث السنغالى إبراهيما نداى لاعب الحزم السعودى والزمالك السابق عن أزمة مستحقاته المتأخرة مع النادي الأبيض، خاصة بعد صدور حكم لصالح اللاعب خلال الفترة الماضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بأحقيته في الحصول على مليون و800 ألف دولار.

وأكد نداى خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور أنه يركز حاليًا مع فريقه، في الملعب ولا يتابع أزمة مستحقاته مع النادي،لافتًا إلى أن يترك الأمر لمحاميه الخاص ولا يشغل باله بالأزمة،خاصةً أن القضية ما زالت منظورة في فيفا.

وفى ذات الوقت كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولو القلعة البيضاء يجرون محاولات ودية مع اللاعب لإقناعه بحل أزمة مستحقاته وديًا وجدولة المبلغ المستحق له.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية على رأسها؛ نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

إيقاف قيد 7 أندية مصرية

وأكد فيفا حسب التحديث الأسبوعي على موقعه الرسمي، إيقاف القيد لـ7 من الأندية المصرية بسبب 10 قضايا جاءت كالتالي:

1- الإسماعيلي (3 قضايا)

2- الزمالك (قضية)

3- فاركو (قضية)

4- وادي دجلة (قضية)

5- أسوان (قضية)

6- إيسترن كومباني (قضيتان)

7- بيراميدز (قضية)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.