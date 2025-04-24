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الصقر يكشف حقيقة طلب الزمالك استقدام حكام أجانب في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر، فيتو

كشف لاعب المنتخب السابق أحمد حسن، والملقب بـ الصقر، عن حقيقة طلب نادي الزمالك لاستقدام حكام أجانب في مباراة الزمالك وبيراميدز، بشأن مباراة نهائي كأس مصر، والتي ستقام بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز يوم 20 مايو المقبل.

قرار الزمالك بشأن مباراة نهائي كأس مصر مع بيراميدز

 وأكد اللاعب السابق أحمد حسن أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن من اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لمباراته النهائية في كأس مصر، والتي سيواجه فيها نادي بيراميدز.
وقال الصقر أحمد حسن بشأن الحكام الأجانب ومباراة الزمالك وبيراميدز: "مصدر.. الزمالك لم يطلب حتى الآن حكام أجانب لنهائي كأس مصر".


جدير بالذكر أن قرار اتحاد الكرة المصري بشأن رفض تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز، أثار جدل واسعًا قبل نهائي كأس مصر، الذي يقام بين الزمالك وبراميدز، بعدما رفض مسؤولو الجبلاية تحمل التكاليف. 

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن "أي نادٍ يرغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي، عليه أن يتحمل التكلفة المالية كاملة"، مؤكدًا أن الاتجاه الرسمي داخل الاتحاد هو الاعتماد على الحكام المحليين، وذلك تماشيًا مع توصيات لجنة الحكام.

قرار عدم تحمل الاتحاد تكاليف الحكام الأجانب

كما أكد مسؤولو اتحاد كرة القدم أن خطوة عدم تحمل الاتحاد لتكاليف استقدام حكام أجانب إدارة المباريات بين الأندية المصرية، تُعد خطوة تهدف لدعم الثقة في التحكيم المصري، ومنح الفرصة للحكام المحليين لإدارة المباريات الكبرى، وخاصة أن الموسم الحالي شهد تطورًا ملحوظًا في الأداء التحكيمي، حسبما أكد مسئولو الاتحاد.

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

وأوضح الاتحاد أن القرار النهائي في استقدام حكام أجانب يبقى يد الناديين، سواء بقبول الحكم المصري أو تحمل نفقات الطاقم الأجنبي الذي يُحكم في المباراة.

كما كشف اتحاد الكرة المصري أيضًا عن شرط تعيين حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وتمثل الشرط في أن يتقدم أحد الناديين بطلب رسمي قبل المباراة بفترة كافية، بجانب تحمل تكلفة استقدام الطاقم، والتي تقدر بـ50 ألف دولار، والذي يرفض اتحاد الكرة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس، وفى حال عدم تقدم أحد الناديين بطلب استقدام حكام أجانب لهذه المباراة سيتم تعيين حكام مصريين، للتحكيم في المباراة المرتقبة بين الناديين.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو
حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر 2025، وذلك بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، والذي سيحدد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، والذي تم تحديد موعدها في 20 مايو المقبل.

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