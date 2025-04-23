خلال زيارته المفاجئة للشرقية، وزير التعليم يلتقط صورًا تذكارية مع المعلمين (فيديو وصور)

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته في المحافظات بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الشرقية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية

وتفقد وزير التربية والتعليم منذ قليل عدد من مدارس إدارة مشتول السوق التعليمية منها مدرسة رشدي حميد التجريبية للغات ومدرسة بدر للتعليم الأساسي ومدرسة صلاح الدين الثانوية للاطمئنان على سير العملية التعليمية حيث أثنى على نسبة الحضور العالية ثم التقط عبد اللطيف عددا من الصور التذكارية مع المعلمين بالمدارس.

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو1

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق على أهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو

تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية

وشدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى 2025، لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

وزير التعليم يتفقد مدارس مشتول السوق ويلتقط الصور التذكارية،فيتو

امتحانات نهاية العام الدراسى 2025

بينما تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من يوم السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تعقد الامتحانات وفق الجداول التى يتم تحديدها وإعلانها من قبل المديريات التعليمية.

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