التشكيل الرسمي لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تقام مساء اليوم الخميس مباراة بلد الوليد وريال بيتيس ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/25.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل.

تشكيل بلد الوليد وريال بيتيس

القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتنقل أحداث مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس مباشرة فضائيا على قناة بي إن سبورتس beIN Sports وهي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد

تقام مباراة بلد الوليد وريال بيتيس على ملعب ستاد بينتو فيامارين في الدوري الاسباني اليوم الخميس 24 أبريل 2025 الساعة 9:30 مساء.

مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 51 نقطة، حيث خاض 32 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بلد الوليد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 24 مباراة.

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