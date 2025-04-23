الدوري الإسباني، ألافيس يخطف فوزا هاما أمام ريال سوسيداد

الدوري الإسباني، حقق فريق ألافيس فوزًا هامًّا أمام ضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024/2025.

وأحرز هدف ألافيس اللاعب ناهويل تيناجليا في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرفع ألافيس رصيده إلى 34 نقطة من 33 مباراة، يحتل بهم المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإسباني، في حين يتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 42 نقطة في المركز الـ9.

عروض لنجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تلقي لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد، لعرض مغر من أحد أندية الدوري الإسباني، للرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن نادي ريال مايوركا يعد واحدًا من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز، حيث ينتهي عقد اللاعب نهاية يونيو المقبل.

ويأتي اهتمام مايوركا بضم فاسكيز في ظل تلقي اللاعب عروضًا من أندية الدوري السعودي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مسؤولو فريق ريال مدريد، أنه حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية لضم اللاعب، الأمر الذي أثار الجدل حول مستقبله خلال الفترة المقبلة مع الفريق الملكي.

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