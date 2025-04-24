موعد مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال بيتيس مع نظيره بلد الوليد في لقاء هام اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/25.

موعد مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد

وتقام مباراة بلد الواليد وريال بيتيس على ملعب ستاد بينتو فيامارين في الدوري الإسباني اليوم الخميس 24 أبريل 2025 الساعة 9:30 مساءا.

مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 51 نقطة، حيث خاض 32 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بلد الوليد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 24 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بيتيس 51 نقطة.

7- سيلتا فيجو 46 نقطة.

8- ريال مايوركا 44 نقطة.

9- ريال سوسييداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 42 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- إسبانيول 39 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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