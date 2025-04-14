أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة بلد الوليد في الليجا

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ضيفه بلد الوليد، 4 /2، مساء الإثنين، في المرحلة 31 من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد

جاءت 3 أهداف لأتلتيكو بأقدام لاعبين أرجنتينيين، بواقع هدفين من ضربتي جزاء لجوليان ألفاريز، مقابل هدف لجيوليانو سيميوني.



وتكفل النرويجي ألكسندر سورلوث بتسجيل الهدف الرابع.



وأحرز السنغالي مامادو سيلا، وخافي سانشيز هدفي بلد الوليد.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف وسبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز الأخير، ليدنو خطوة جديدة من الهبوط، حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن آخر مراكز النجاة، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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