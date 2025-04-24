كارثة كادت تحدث، فضيحة تحكيمية في مباراة ريال مدريد وخيتافي (فيديو)

شهد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" واقعة تحكيمية فجّرت موجة من الغضب في صفوف جماهير النادي الملكي، بعدما خرج الفريق بفوز صعب 1-0.

وسجل أردا جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، بتسديدة دقيقة من خارج منطقة الجزاء، ليمنح ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة أعادت الفارق مع المتصدر برشلونة إلى أربع نقاط، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية الدوري.

🎯 أردا غولر يختتم هجمة مرتدة بتسديدة رائعة في مرمى خيتافي! 👏⚽️



شاهد كيف انطلق فينيسيوس ورفاقه بسرعة البرق في الهجمة 💨⚡️



برأيك، من ملك المرتدات في ريال مدريد؟ 👀👇#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/2bQDrz7LXU April 23, 2025

أداء كارثي للحكم سانشيز مارتينيز

وأثارت قرارات الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز موجة استياء كبيرة.

وصفت شبكة "ArchivoVAR" أداء الحكم بأنه "بعيد تمامًا عن المستوى المطلوب"، مع تأكيد وجود أخطاء مؤثرة في إدارة المباراة.

الحكم أطلق صافرات غير مفهومة في عدة مواقف، منح بطاقات صفراء دون توازن، وغض الطرف عن تدخلات خيتافي العنيفة، وكان أبرزها تدخل صريح على رودريجو داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

في الدقيقة 96 قبيل صفارة النهاية، تلقى رودريجو دفعة واضحة من الخلف عند ركبته من أحد مدافعي خيتافي، ليسقط أرضًا وسط مطالبات فورية من لاعبي الريال باحتساب ركلة جزاء.

لكن الحكم رفض الإشارة لأي مخالفة، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد رغم وضوح الإعاقة في الإعادة.

القرار لم يثر فقط غضب لاعبي الريال، بل تسبب بلحظة ارتباك كادت تنتهي بهدف لصالح خيتافي، بعدما ارتدت الكرة سريعًا للهجوم المضاد.

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