وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم بعد يوم عمل طويل

بعد يوم عمل طويل ومرهق، يكون الجسم بحاجة ماسة إلى الراحة والاسترخاء، كما تحتاج البشرة إلى عناية خاصة لتعويض ما فقدته من نضارة وحيوية نتيجة التعرض للإجهاد، التلوث، أشعة الشمس، والإضاءة الصناعية.





الكثير من النساء أصبحت تفضل الاعتماد على وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم، كونها آمنة، منخفضة التكلفة، وخالية من المواد الكيميائية التي قد تضر البشرة على المدى البعيد.



أولًا: روتين طبيعي للاسترخاء والعناية بالجسم



فيما يلي تقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة التي يمكن لكل امرأة أن تعتمدها في نهاية يوم عمل طويل لتستعيد إشراقتها وطاقتها.



1. حمام الملح الإنجليزي وزيت اللافندر

واحدة من أكثر الطرق فعالية لتهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات بعد يوم شاق هي أخذ حمام دافئ يحتوي على ملح إنجليزي (Epsom salt) مع بضع قطرات من زيت اللافندر.



الطريقة:

امليء حوض الاستحمام بالماء الدافئ.

أضيفي كوب من الملح الإنجليزي و5 إلى 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

انقعي جسمك في الحمام لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

ستلاحظين ارتخاء عضلاتك وهدوءًا في الأعصاب، بالإضافة إلى تحسن في جودة النوم.

2. تقشير الجسم بزيت الزيتون والسكر البني

يساعد تقشير الجسم على إزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من العسل (اختياري).

الطريقة:

امزجي المكونات جيدًا.

دلكي بها بشرتك بلطف بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق الخشنة مثل الأكواع والركب.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسكات تنظيف البشرة

ثانيًا: وصفات للعناية بالوجه والبشرة



1. ماسك الزبادي والعسل لترطيب وتفتيح البشرة

يعمل الزبادي على تهدئة البشرة، بينما يساعد العسل على ترطيبها وتغذيتها.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

امزجي المكونين جيدًا.

طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

2. تونر ماء الورد والشاي الأخضر

يساعد هذا التونر على تهدئة البشرة وتنظيفها بعد يوم مليء بالمكياج أو التعرض للأتربة.

المكونات:

نصف كوب من مغلي الشاي الأخضر المبرد.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

الطريقة:

ضعي الخليط في زجاجة بخاخ.

رشيه على وجهك بعد غسله، أو استخدميه على قطعة قطن وامسحي بها البشرة.

3. كمادات الخيار للهالات السوداء

إذا كنتِ تعانين من الإرهاق تحت العينين، فإن الخيار من أفضل الخضراوات المهدئة.

الطريقة:

قطّعي الخيار إلى شرائح رقيقة.

ضعيها على عينيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة أثناء الاستلقاء.

ثالثًا: وصفات طبيعية للعناية باليدين والقدمين



العناية بالأظافر

1. كريم طبيعي لنعومة اليدين

المكونات:

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت الورد أو زيت اللافندر.

الطريقة:

سخني زبدة الشيا حتى تذوب، ثم أضيفي باقي المكونات.

دلكي بها يديك قبل النوم وارتدي قفازات قطنية لتحصلي على أفضل نتيجة.

2. نقع القدمين بالنعناع والليمون

يمنحكِ شعورًا فوريًا بالانتعاش ويخفف من التعب.

المكونات:

وعاء ماء دافئ.

بضع أوراق نعناع طازجة.

شرائح ليمون.

ملعقة من الملح الخشن.

الطريقة:

انقعي قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

جففيهما وادهنيهما بكريم مرطب.

رابعًا: نصائح للعناية الذاتية بعد يوم طويل

اشربي الكثير من الماء: الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الخارجي.

احرصي على النوم الجيد: لا تقللي من أهمية النوم في تجديد خلايا البشرة وتحسين حالتك النفسية.

مارسي تمارين التنفس أو التأمل: حتى ولو لخمس دقائق، فهي تعزز الاسترخاء وتحسن المزاج.

ابتعدي عن الهاتف قبل النوم: الضوء الأزرق يؤثر على جودة نومك ويؤخر دخولك في النوم العميق.

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