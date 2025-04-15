ضبط شخصين تعديا على سائق واستوليا على سيارته بسبب تأخره في سداد الأقساط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تعدي وسرقة، راح ضحيتها سائق ميكروباص، إثر بلاغ تقدم به لقسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتعرضه للضرب والاستيلاء على سيارته.

ضبط شخصين تعديا على سائق واستوليا على سيارته بالقاهرة بسبب تأخره في سداد الأقساط

وقال المُبلغ، وهو مقيم بدائرة القسم، إنه أثناء قيادته لسيارته "ميكروباص"، فوجئ بتاجر سيارات – يقيم بمحافظة القليوبية – وبرفقته آخر، يستقلان سيارة ميكروباص، يستوقفانه، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب محدثين به إصابات متفرقة بالجسم، وذلك بدعوى تأخره عن سداد الأقساط المستحقة عليه مقابل شراء السيارة.

ضبط شخصين تعديا على سائق واستوليا على سيارته بالقاهرة بسبب تأخره في سداد الأقساط

وأضاف السائق أن المتهمين قاما بالاستيلاء على السيارة تحت تهديد القوة، ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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