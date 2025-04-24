استمرار اللقاءات التثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

نظم تضامن الدقهلية ندوة توعوية لحجاج جمعيات الدقهلية (المستوى الأول) بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمنصورة

ندوة توعوية لحجاج جمعيات الدقهلية (المستوى الأول

وذلك وفقا لتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج وتوجيهات أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم بوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، ورعاية الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

حيث استضافت الغرفة التجارية برئاسة المهندس احمد رعب، رئيس الغرفة التجارية

وبحضور المستشار أشرف فتوح مدير فنادق المستوى الأول بمكة المكرمة والدكتور محمود أبو زيد مسئول فنادق مكة المستوى الأول وعامر محمد صلاح من مشرفي الخبرة ومساعدي المستوى الاول



وكان في استقبالهم جميع أعضاء البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الدقهلية للعام ١٤٤٦ه‍ وشباب الهلال الأحمر الذي قام بتنظيم الملتقي.



فقرات الندوة التوعوية للحجاج

وبدأت فعاليات الندوة بتقديم فقرات الندوة المشرف الخبرة وعضو البعثة الإشرافية محمد إلياس محمد، والذي أدار الندوة وبعث برسالة ترحيب للحجاج ومحمد عز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية



وتضمنت شرخ مناسك الحج للشيخ الدكتور محمود مجاهد إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية وفي عرض ممتع وشرح مستوفي للتوعية الطبية وإجرات السلامة من الدكتور يوسف زين الزاهي مدرب إسعافات أولية ومتطوع في الهلال الأحمر.

ثم استمع حجاج جمعيات المستوى الاول بالدقهلية لشرح مراحل وإجراءات الرحلة لقادة المستوى الاول بمكة المكرمة المستشار أشرف فتوح والدكتور محمود أبو زيد والاستاذ عامر صلاح واختتم اللقاء بكلمة للدكتور محمد السعيد مشرف المستوى الأول وتمت الإجابة على تساؤلات الحجاج في جو يسوده الألفة والمحبة



واختتم اللقاء بصورة تذكارية جمعّت الحجاج مع مشرفي ومسؤولي البعثة.

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