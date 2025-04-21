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تضامن الدقهلية: تكليف 187 فتاة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

تضامن الدقهلية، فيتو
تضامن الدقهلية، فيتو

أعلنت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيلة وزارة التضامن بالدقهلية   انه خلال شهر ابريل 2025 تم تكليف  187 فتاة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة لمدة سنة وتم توجيهم لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية لسد العجز الوظيفي.

استقبال 1500 مكلفة

كما تم استقبال 1500 مكلفة وذلك لعمل إفادات لمن يهمه الامر للخريجين اللذين لم يكلفوا لأداء الخدمة العامة . 

تحرير  اكثر من 2700 شهادة مؤقتة

وتم تحرير  اكثر من 2700 شهادة مؤقتة لمن انتهوا من اداء الخدمه العامه حتى مارس 2025 ومراجعه التقارير الخاصة بهم واكثر من 300 مستخرج رسمي من الشهاده النهائية لمن استلموا الشهادات النهائية وفقدوها كما تم الانتهاء من تحرير واعتماد 2350 شهادة نهائيه لعدد 9  إدارات من خريجي خدمه عامه دفعه 95

التكليف بأداء الخدمة العامة للجنسين خريجي الجامعات والمعاهد لمضاهات سوق العمل 

كما  أوضحت الدكتورة هالة عبد الرازق جوده وكيلة الوزارة أن التكليف بأداء الخدمة العامة للجنسين خريجي الجامعات والمعاهد  العليا ومن تقرر إعفاؤهم من تأدية واجب الخدمة العسكرية وتعتبر الخدمة العامة إحدى آليات العمل  وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وتأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضتة  سوزان شكري عناني مدير إدارة الخدمة بمديرية تضامن الدقهلية.

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الجامعات والمعاهد الدكتورة هالة الخدمة العسكرية تضامن الدقهلية خريجي الجامعات والمعاهد العليا شهر فبراير 2025 سوق العمل

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