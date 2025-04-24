ثعلب دبلوماسية وتولى إدارة "بلاك ووتر"، معلومات عن مايكل أنطون رجل ترامب للتفاوض مع إيران

قررت الولايانت المتحدة، اليوم، تعيين المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل أنطون، لقيادة الفريق الفني المكلف للمباحثات مع إيران، وذلك قبل يومين من انطلاق المحادثات المرتقبة السبت المقبل، في سلطنة عمان.

مايكل أنطون يترأس الوفد الفنى الأمريكى فى التفاوض مع إيران

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، مسؤولين أمريكيين قولهم: إن مايكل أنطون، سيرأس الوفد الفني الأمريكى في مباحثات السبت، مع الوفد الإيراني حول الملف النووي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، يقود فريقًا مكونًا من نحو 12 شخصًا، معظمهم من المسؤولين المحترفين من مختلف الوزارات، لوضع تفاصيل اتفاق من شأنه أن يفرض قيودًا كبيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات.

مايكل أنطون رجل ترامب المناسب فى المفاوضات الإيرانية

ولفتت إلى مايكل أنطون المسؤول المكلف بقيادة الفريق الأمريكى ذا النفوذ المتزايد، عمل في مجلس الأمن القومي خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، ثم عمل زميلًا في معهد كليرمونت المحافظ، إلا أنه لم يعلن أي موقف علني بشأن الملف الإيراني.

واعتبره مسؤول في الإدارة الأمريكية حسب ما نقلت الصحيفة عنه، الرجل الأمثل لهذا المنصب؛ نظرًا لخبرته وفطنته، مبينًا أن الأهم من ذلك أنه سيضمن تنفيذ أجندة ترامب في الملف النووي الإيراني.

وكان مايكل أنطون متحدثًا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى 2021، كما عمل في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وهو مدير عام سابق لشركة "بلاك روك" الأمنية الخاصة.

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