الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

أبو الغيط: إسرائيل تنتظر الموافقة الأمريكية لضرب البرنامج النووي الإيراني (فيديو)

أحمد أبو الغيط أمين
أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية، فيتو

إسرائيل، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن العلاقة الإيرانية الإسرائيلية علي مدى عقدين من الزمن يتبين منها وجود قدر من العداوة بين الطرفين.

تربص إسرائيلي بإيران

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن هناك تربصا إسرائيليا بإيران منذ فترة.

 

تطوير البرنامج النووي الإيراني 

ولفت إلي أن هناك أساسيات تحكم إيران في المواجهة وهو استمرار تطوير برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي، الأمر يقلق إسرائيل باعتباره أداة ردع لطهران في المنطقة يمكن أن تستخدمه في أي وقت.
 

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وأشار إلي أن إيران تستخدم أوراق عربية وهي المشاكل العربية لتخدم علي أهداف الثورة الإيرانية.

 

 

وأكد أبو الغيط، أنه عندما كان وزيرا للخارجية رصد أن إسرائيل متربصة دائما بالبرنامج النووي الإيراني، مشددًا علي أن إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووي الإيراني إلا بموافقة أمريكية.

 

وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يريد جر أمريكا لمواجهة مع إيران

نتنياهو: المساعدات العسكرية الأمريكية للدفاع عن الحضارة الغربية ضد إيران

قتل العلماء الإيرانيين

وأشار الي أن إسرائيل علي مدي سنوات واصلت قتل العلماء الإيرانيين المسئولين عن برنامجها النووي أو تقصف سفارة أو قنصلية إيرانية.
 

وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنياميننتنياهو، اليوم السبت،  أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية لإسرائيل هو بمثابة دفاع عن الحضارة الغربية، مشيرا إلي التوترات المتصاعدة مع إيران.


وادعى نتنياهو أن "الكونجرس الأمريكي تبنى بغالبية ساحقة مشروع قرار إرسال المساعدات العسكرية، الذي يعكس دعما قويا لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية ضد إيران، شكرا لأصدقائنا، شكرا لأمريكا".

 

موافقة مجلس النواب الأمريكي علي حزمة مساعدات إلي إسرائيل
 

ووافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على أول  شريحة من حزمة مساعدات  بقيمة 95 مليار دولار تشمل مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

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أبو الغيط أحمد أبو الغيط امين جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية إسرائيل إيران البرنامج النووي الإيراني

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