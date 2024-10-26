الأحد 27 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تهدد طهران باستهداف مواقع النووي الإيراني

إيران، فيتو
إيران، فيتو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن وجود مواقع أخرى للاستهداف في حال قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

إسرائيل تهدد طهران بضرب أهداف إسرائيلية

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن تل أبيب لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف المصدر أن إسرائيل اختارت عدم استهداف المنشآت النووية ومرافق الطاقة في إيران، مشيرًا إلى أنه إذا قررت طهران الرد، فإن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب.

وعن الهجوم الإسرائيلي الأخير، أفادت تقارير عبرية بأن إسرائيل أجرت تعديلًا على خطة الهجوم ضد إيران في اللحظات الأخيرة، تحت ضغوط من  واشنطن حيث كان من المقرر أن تشمل الضربة استهداف منشآت النفط والطاقة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل كانت تعتزم مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية لكنها تراجعت بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية.

تراجع إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية والنفطية بسبب ضغوط أمريكية

من جهته، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الأنباء حول تراجع إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية والنفطية بسبب ضغوط أمريكية، مؤكدًا أن الأهداف التي تم تحديدها للهجوم تتماشى مع المصالح القومية لإسرائيل. 

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