إيران تعتقل إعلاميين وتصدر بيان اعتذار بسبب برنامج مسيء للخليفة أبو بكر الصديق

أصدر المدعي العام في العاصمة الإيرانية "طهران" اليوم، أمرا باعتقال أربعة إعلاميين شاركوا في بث برنامج تلفزيوني مثير للفتنة ومقطع قصير يتضمّن إساءة إلى مقدسات أهل السنة.

المدعي العام فى طهران يفتح تحقيقا حول برنامج مثير للفتنة

ووجه المدعي العام فى طهران، بفتح تحقيق قضائي حول البرنامج المثير للفتنة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى نتائج نهائية.

وفي سياق متصل، أقالت السلطات الإيرانية مدير في التلفزيون الإيراني الرسمي بسبب بث محتوى مسيء لمقدسات أهل السنّة.

وقال هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فى بيان رسمى، "بعد بث محتوى مثير للفتنة ومشبوه يتعلق بمقدسات أهل السنّة في برنامج 'سيمای خانواده' على القناة الأولى، قامت الهيئة بحذف الفيديو من منصتي 'سپهر' و'تيليوبيون'."

وأضاف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "كما تم إحالة ثمانية من طاقم البرنامج إلى القضاء، وإقالة مدير مجموعة الإنتاج ومدير البث في القناة الأولى".

واختتمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بيانها بالقول: "نطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة الملف وملاحقة العناصر الرئيسية المتورطة في القضية.

إيران تعتذر عن الإساءة للخليفة أبو بكر الصديق

فيما قالت قناة "إيران تايم" فى حسابها على موقع تليجرام: "في الأشهر الأخيرة، أنتجت وبثت وسائل الإعلام الوطنية، وخاصة تلفزيون الجمهورية الإسلامية، العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وقد جذب بعضها انتباه الملايين من الناس في مختلف البلدان الإسلامية. إن الأولوية القصوى لوسائل الإعلام الوطنية هي الحفاظ على الوحدة واحترام جميع أتباع الديانات الإسلامية".

وأوضحت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن الحادثة تتعلق بحلقة بثّها برنامج "واجهة الأسرة" أحد البرامج الاجتماعية المعروفة، والتي احتوت على محتوى مسيئًا ومثيرًا للانقسام.

وقدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم، اعتذارًا رسميًا بعد بث برنامج على القناة الأولى تضمن تطاول على أول الخلفاء الراشدين الخليفة أبو بكر الصديق، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار واسعة داخل البلاد.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، "إن بث محتوى مهين للمعتقدات السنية لا يمكن تبريره، والتشيع البريطاني أحقر من أن يحقق رغبات أسياده المتغطرسين".

وأضاف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "نؤكد لأبناء وطننا من السنة والشيعة أن وسائل الإعلام الوطنية لن تكون منصة للفتنة والانقسام، وسنقطع جذورها حيثما وجدت".

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