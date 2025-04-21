الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

إيران: لا نرغب في النزاع مع أحد لكننا لا نقبل التسلط والتنمر

بزشكيان، فيتو
بزشكيان، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الإثنين، إن بلاده لا ترغب في النزاع مع أحد لكنها لا تقبل التسلط والتنمر.

 

وأضاف الرئيس الإيراني: "إذا لم يرغب الأمريكيون في التفاوض بتكافؤ فسنواصل طريقنا ولسنا متفائلين أو متشائمين.. مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في إطار محدد مع الحفاظ على المصالح الوطنية".

 

ترامب سيناقش مع نتنياهو صفقة غزة والمحادثات مع إيران اليوم

 أفادت وكالة «أكسيوس»، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم.

وبحسب «أكسيوس»، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش مع نتنياهو صفقة قطاع غزة والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

قلق كبير داخل إسرائيل بسبب محادثات إيران والولايات المتحدة

 قالت هيئة البث العبرية، مساء أمس الأحد، أن هناك قلقا كبيرا بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لـ إيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل قلقة وتحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات مع إيران".

مطالب تفكيك برنامج إيران النووي

ذكرت "القناة 12" العبرية في تقرير لها أمس السبت، أن التقييم السائد في إسرائيل بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب.

وأضافت القناة العبرية إن ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل.

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

 

محادثات إيران والولايات المتحدة

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت يوم السبت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما.

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