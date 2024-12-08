الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

التلفزيون الإيراني يكشف حقيقة الاعتداء على سفارة طهران بسوريا

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في دمشق، فيتو

نفى التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أنباء الاعتداء على سفارة طهران في دمشق، بعد اقتحام فصائل المعارضة السورية العاصمة وسقوط نظام بشار الأسد.

حقيقة اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق 

ويأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية متداولة عن اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة مسلحين على دمشق.

مسلحون يقتحمون مقر السفارة الإيرانية في دمشق 

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة.

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عن  إخلاء السفارة العراقية في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان.

وأعلنت قوات  الحدود العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

الوضع على الحدود بين سوريا والعراق  


ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر". 

مضيفة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

ويوم أمس السبت، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

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