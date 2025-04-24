تلميذ ثانوي يرتكب جريمة طعن مروعة في فرنسا (فيديو)

وقع حادثة طعن مروع في فرنسا، اليوم، بالقرب من مدرسة أسفر عن سقوط قتيل وعدة إصابات بخروج متفاوتة.

حادثة طعن مروعة فى مدينة نانت الفرنسية

وحسب وسائل إعلام محلية، شهدت مدينة نانت الفرنسية، حادثة طعن مروعة بالقرب من إحدى المدارس، أسفرت عن سقوط قتيل واحد وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تفاصيل حادثة الطعن وقعت الساعة 12:30 ظهرا، ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن مرتكب عملية الطعن فى فرنسا تلميذ بالمدرسة الثانوية، دخل دون سبب معلوم إلى فصلين دراسيين حيث اعتدى على الضحايا.

مرتكب حادث الطعن فى فرنسا ليس له معلومات جنائية

وقالت "فرانس برس" إن أعضاء من الهيئة التعليمية تمكنوا من السيطرة على المشتبه به قبل إلقاء القبض عليه، وأفاد مصدر أمني لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن اسم المشتبه به غير مسجل في سجلات القضاء الجنائي، ولم ترد أي معلومات عن أعمار الضحايا أو جنسهم.

ونشرت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية، إليزابيث بورن، تغريدة على منصة "إكس" قالت فيها: "أتوجه إلى المكان برفقة برونو ريتاييو وزير الداخلية"، معربة عن "تضامنها الكامل مع الضحايا ودعمها للمجتمع التعليمي".

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