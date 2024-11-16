الشرطة الفرنسية تحرر الرهائن الأربعة المحتجزين بمطعم في إحدى ضواحي باريس

أفاد موقع روسيا اليوم، أن قوات الأمن الفرنسية تمكنت من تحرير الرهائن الأربعة المحتجزين في مطعم بضواحي العاصمة باريس.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة الفرنسية، قطعت الغاز عن مطعم بأحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد شخص يحتجز عددا من الرهائن بالانتحار.

احتجاز 4 رهائن في باريس

ونشرت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز رهائن بمطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

الشرطة الفرنسية تحاصر موقع احتجاز الرهائن

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.

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