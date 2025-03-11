الشرطة الفرنسية تعتقل متحجز رهائن داخل فرع بنك شهير (صور)

تمكن الأمن الفرنسي، مساء اليوم، من اعتقال متحجز رهائن داخل أحد البنوك غرب البلاد.

اعتقال محتجز رهائن في فرع بنكي شمال غرب فرنسا

وحسب قناة "فرنسا 3"، إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال محتجز رهائن في فرع بنكي شمال غرب فرنسا.

احتجاز رهائن فى فرنسا، فيتو

وقالت القناة، أن عملية احتجاز رهائن جرت في فرع بنك LCL في روميلي سور سين في أوب، وأن الخاطف معروف لدى القضاء.

وأشارت قناة "فرنسا 3" إلى أن، عملية الاحتجاز بدأت عند الساعة السادة مساء وانتهت في الساعة 21 و40 دقيقة.

احتجاز ثلاث نساء داخل فرع بنك فى فرنسا

وكانت قوات الشرطة الفرنسية المتواجدة بالمكان، أوضحت أن الخاطف احتجز ثلاث نساء في الوكالة وأطلق سراح اثنين منهن على الساعة 18 و15 دقيقة والساعة 19 و45 دقيقة.

الشرطة الفرنسية، فيتو

كما قالت إن سيارة اصطدمت بحاجز للشرطة حيث ردت قوات الأمن بإطلاق النار على السائق الذي أصيب في ساقه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبينة أنه لا علاقة له بعملية الاحتجاز وأنه رفض الامتثال للشرطة.

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