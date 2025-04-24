بعد ضربة كامافينجا، إصابة جديدة تضرب نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة مدافع فريق ريال مدريد، النمساوي ديفيد ألابا، في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر بعد غد السبت، أمام برشلونة، على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

تفاصيل إصابة ألابا قبل مواجهة برشلونة

ويأتي ذلك بسبب معاناة ألابا من آلام في ساقه اليسرى تعرض لها أثناء مواجهة خيتافي أمس الأربعاء، مما منعه من الاستمرار بعد الاستراحة بين الشوطين.

وأوضح ريال مدريد اليوم أن الوضع ليس "خطيرا"، لكن تطور حالته سيحدد ما إذا كان سيلحق بالنهائي أم لا.

لذلك ستتم متابعة حالة اللاعب النمساوي، الذي عمل اليوم الخميس مع المعالجين البدنيين في مدينة فالديبيباس الرياضية، في جلسة المران الأولى.

وسيحدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ما إذا كان سيضم ألابا إلى قائمته، بناء على تطور حالته.

يذكر أنه تأكد غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن الكلاسيكو للإصابة.

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