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رياضة

يغيب عن مونديال الأندية، الإصابة تنهي موسم نجم وسط ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا بتمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها صباح اليوم.

الإصابة ستُبعد كامافينجا عن الملاعب لمدة تُقدَّر بثلاثة أشهر، في مرحلة حساسة من الموسم كما تأكد غيابه عن مونديال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وفاز فريق ريال مدريد، على مُضيفه خيتافي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

وسجل جولر هدف الفوز لصالح الميرنجي في الدقيقة 21. 

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي  

ترتيب ريال مدريد وخيتافي 

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، ويتواجد خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

 

 

 

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