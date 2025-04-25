تفاصيل ألبومات 2025.. أصالة تغير جلدها وفؤش يعود بعد غياب والهضبة ونجم الجيل يشعلان المنافسة خلال فصل الصيف.. أنغام تنتج لنفسها بعد نجاح «تيجي نسيب»

تستعد الساحة الغنائية لمفاجآت بالجملة خلال الفترة المقبلة لدى عشاق الموسيقى، حيث إنه من المفترض أن يُطرح عدد كبير من الألبومات لباقة من أبرز النجوم بعد فترة توقف بسبب موسمى رمضان 2025 وعيد الفطر، ومن أبرز الأسماء التى ينتظر الجمهور طرح ألبوماتها قريبًا محمد فؤاد، خاصة أنه من الأصوات الفريدة والمختلفة على الساحة، ولكنه أصبح يغيب لفترات طويلة عن طرح الأغانى السنجل والألبومات.

ويتواجد محمد فؤاد بالوقت الحالى فى الاستوديو، حيث يواصل العمل على ألبومه الجديد الذى يترقبه الجمهور بشكل قوي، نظرًا لفترة غيابه الطويلة.

ويتضمن ألبوم محمد فؤاد الجديد عددًا متنوعًا من الأغانى المختلفة ويتعاون فيها مع عدد من الشعراء، منهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين. كما أنه يتعاون مع الملحنين وليد سعد، رامى جمال، عزيز الشافعي، مدين، بالإضافة إلى تعاونه مع منة القيعى وأسامة محرز، كما يتعاون أيضًا مع نادر حمدي، أحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب.

ويعد اسم رامى صبرى من الأسماء التى ينتظر الجمهور ألبوماتها، خاصة أنه أتقن اختيار كلمات وألحان الأغانى خلال السنوات الأخيرة، حيث إنه انتهى أيضًا من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد داخل استوديو الموزع الموسيقى عمرو الخضري.

كما بدأ المطرب مصطفى حجاج فى تجهيز ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، ويتضمن عددًا من الأغاني، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع المنتج هانى محروس.

ويعقد مصطفى حجاج جلسات عمل مكثفة فى الاستوديو مع صناع ألبومه الجديد، وهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، محمد القاياتي، بالإضافة إلى الملحنين محمد يحيى، محمدي، وليد سعد، والموزعين الموسيقيين أسامة الهندي، أحمد عادل، أحمد إبراهيم، وجلال حمداوي.

وينتظر الجمهور ألبوم النجمة السورية أصالة نصري، الذى من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتى تم تسجيل البعض منها لدى استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح. وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد مع عدد من صناع المزيكا، منهم محمود عليم، منة القيعي، كلازا، مصطفى حدوته، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد. كما تضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل.

وقرر رامى جمال أن يطرح ألبومه الجديد خلال موسم عيد الأضحى لعام 2025، بعد تأجيله أكثر من مرة، خاصة أنه انتهى من جميع تسجيل أغنياته فى شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويتعاون رامى جمال فى ألبوم مش لاقيكى مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد المالكي، رمضان محمد، محمود أنور، أسامة الخطيب، حسام سعيد، وغيرهم.

كما ينتظر الجمهور أيضًا مينى ألبوم سلطان، الذى جاء بعنوان رسينى ويتضمن 4 أغان، وهى أغنية رسينى وأغنية أخرى بعنوان بنشوف فلان، الطيبين، اترموا.

ويتعاون سلطان فى ألبومه الجديد مع الشاعر تامر حسين، خالد تاج الدين، مدين، والموزع الموسيقى أحمد عبد السلام.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، الذى من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. حيث عقد جلسات عمل مكثفة مع عزيز الشافعي، الذى يتعاون معه فى عدد من أغانى الألبوم الجديد قريبًا، وذلك بعد تعاقده مع شركة سونى ميوزك فى وقت سابق.

وبدأت أنغام مؤخرًا فى تحضيرات ألبومها الجديد، وهو من إنتاج شركتها الخاصة بعد أولى تجاربها الإنتاجية من خلال ألبوم تيجى نسيب. وتتعاون فى ألبومها المقبل مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

أما بالنسبة لتامر حسني، فهو يستعد أيضًا لطرح ألبومه الجديد بعدما سجل عددًا من الأغاني، ومن المفترض أن يستقر على عدد أغانى أحدث ألبوماته وعنوانه لحين الإعلان عن الموعد الرسمى لطرحه، خاصة بعد انشغاله الفترة الماضية بسبب الأغانى التى قدمها خلال شهر رمضان الماضى لعدد من الحملات الإعلانية.

نقلا عن العدد الورقي

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