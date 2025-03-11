الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد فؤاد يحيى سهرة رمضانية الجمعة المقبل بالتجمع الخامس

محمد فؤاد
محمد فؤاد

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء سهرة غنائية استثنائية يوم الجمعة 14 مارس المقبل، بمصاحبة تخت شرقي، في إحدى المولات الشهيرة بالتجمع  الخامس من خلال خيمة zaya، وذلك ضمن أجواء الاحتفالات الرمضانية التي ينتظرها جمهوره بشغف، حيث يعد هذا الحفل الأول للنجم محمد فؤاد خلال شهر رمضان 2025.

ومنذ الإعلان عن الحفل وطرح البوستر الرسمي، بدأ الجمهور في التهافت على الحجز لحضور السهرة، خاصة أن "فؤاد " يتمتع بشعبية واسعة، كما أنه أصبح مقلًا في حفلاته خلال السنوات الأخيرة، ولا يشارك إلا في مناسبات غنائية مميزة تلبي تطلعاته الفنية.

أجواء رمضانية ساحرة تنتظر الحاضرين في هذه الليلة، حيث سيقدم فؤاد باقة من أجمل أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، بداية من "كامننا"، "الحب الحقيقي"، "بين إيديك"، وصولًا إلى أحدث أعماله. ومن المتوقع أن تكون السهرة مليئة بالمفاجآت، سواء من حيث الأغاني المختارة أو تفاعل الجمهور الذي ينتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر.

يأتي هذا الحفل بعد جولة غنائية ناجحة قام بها محمد فؤاد في عدد من الدول العربية والغربية، حيث أحيى حفلات في الكويت، كندا، وأمريكا، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ما يعكس مدى اشتياق محبيه لرؤيته على المسرح وسماع صوته الحي.

ويُعد هذا الحفل فرصة لعشاق النجم الكبير للاستمتاع بصوته وأغانيه التي شكلت وجدان جيل كامل، في ليلة تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الرمضانية المميزة.

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