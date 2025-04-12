نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة زوجة رامي صبري

استقبل المطرب رامي صبري، اليوم السبت، العزاء فى والدة زوجته الراحلة، التي وافتها المنية مساء الأربعاء الماضي.

عزاء والدة زوجة رامي صبري

وقدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء فى السيدة شادية عبد المنعم، والدة زوجة الفنان رامي صبري بدار مناسبات الشرطة بالشيخ زايد.

وكان فى مقدمة الحضور المطربة أصالة، الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، المنتج محسن جابر، سامو زين، شذي وبشري.

كما حرص على الحضور كل من بشري، دينا فؤاد، تامر حسين، دنيا عبد العزيز وأحمد زاهر.

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