كلية العلاج الطبيعي بجامعة القناة تعقد مؤتمرها الثاني للبحوث الطلابية

تنظم كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة قناة السويس، مؤتمرها الثاني للبحوث الطلابية تحت عنوان "العلاج الطبيعي والبحث العلمي: شراكة دائمة من أجل صحة أفضل"، وذلك يوم الأحد الموافق 27 إبريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الكلية.

الرعاة والمشرفون على فعاليات المؤتمر

يأتي تنظيم المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد علي سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر.

تعزيز دور البحث العلمي

ويعكس هذا الحدث العلمي التزام الكلية بتعزيز دور البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية، وتفعيل مشاركة الطلاب في مسيرة التطوير الأكاديمي والمهني.



يُمثل المؤتمر منصة علمية رائدة لعرض نتاج الأبحاث الطلابية، ويؤكد أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والبحث التطبيقي في مجال العلاج الطبيعي، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين المؤهلين لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

يتولى الدكتور عماد مكرم، المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي، مهام مقرر المؤتمر، فيما تقوم الدكتورة ندى حلمي، رئيس لجنة المؤتمرات بالكلية، بدور منسق المؤتمر.

ويشارك في تنظيم الفعاليات أعضاء وحدة الدعم الأكاديمي واتحاد طلاب الكلية، بما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي في دعم الأنشطة الطلابية العلمية.



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