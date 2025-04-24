ترامب يطالب بوتين بوقف الضربات الروسية على أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسى فلاديمير بوتين بوقف الهجمات على أوكرانيا.

ترامب: لست راضيا عن الضربات الروسية على كييف

وأضاف الرئيس الأمريكي بحسب القاهرة الإخبارية، أن الضربات الروسية على كييف لا داعي لها وتوقيتها سيئ للغاية، ولست راضيا عن الضربات الروسية على كييف.

واتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية أوروبا، بفبركة اتهامات جديدة لعلاقات ترامب بموسكو، مشيرة إلى أن دعاة الحرب الجدد فيها يطلقون حملة لتقويض جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

معلومات حول المشاريع التجارية الأمريكية

وأشارت الاستخبارات الروسية إلى أن لندن وباريس تُبديان اهتماما بالغا بمعلومات حول المشاريع التجارية الأمريكية مع "غازبروم" و"روس نفط" و"روستيخ" و"روساتوم".

جعل الصراع في أوكرانيا بين دول الناتو الأوروبية وروسيا لا نهاية له

وقالت إن الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا بين دول الناتو الأوروبية وروسيا لا نهاية له.

واختتمت الاستخبارات الروسية بالقول: إن أوروبا تريد استخدام التزوير والتلفيق لتشويه السياسة الأمريكية ونسف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

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