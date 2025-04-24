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خارج الحدود

ترامب: أرغب في الاحتفاظ بإيلون ماسك لفترة طويلة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من كندا قد ترتفع في مرحلة ما.


وأضاف: ترامب بشأن الاعتراف بسيطرة روسيا على القرم: أريد فقط أن أرى نهاية للحرب.
 

وتابع ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع أوكرانيا وروسيا.


وأشار في حديثة قائلا: أرغب في الاحتفاظ بإيلون ماسك لفترة طويلة

 

كما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ربما يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبًا.

 وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأنه قد يلتقي قريبًا جدًّا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.


وأضاف ترامب إنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرًا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.

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