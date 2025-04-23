بوتين: الجيش الروسي استلم أكثر من 1.5 مليون مسيرة خلال عام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي استلم خلال عام أكثر من 1.5 مليون مسيرة، بما في ذلك حوالي 4000 مسيرة من طراز FPV، التي يتم استخدامها في الخطوط الأمامية كل يوم.

الجيش الروسي يتسلم 1.5 مليون مسيرة خلال عام

ويأتي ذلك في ظل المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث من المقرر عقد اجتماع في لندن لعرض خطة أمريكية لوقف الحرب.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تكثيف ضغوطها الدبلوماسية على روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب وعقد اتفاق سلام، وذلك ضمن مخطط ترامب الذي تعهد بتنفيذه ضمن حملته الانتخابية.

اجتماع لندن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وتناولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية اجتماع لندن المزمع عقده دون حضور دبلوماسي كبير، حيث لن يشارك وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد لامي والأمريكي ماركو روبيو في محادثات السلام في لندن، بعد رفض كييف خطة الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم.

وأكدت التقارير أن "الدبلوماسيين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا أرجأوا اجتماعا كان مقررا في لندن اليوم الأربعاء لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول كيفية إنهاء الحرب الروسية".

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