النيابة تسلم دراجات نارية سرقها عاطل إلى أصحابها

تعرف أصحاب دراجات نارية قام عاطل بسرقتها منهم على المتهم أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، وسلمتهم النيابة المركبات الخاصة بهم عقب اسيتفاء أوراق التحقيق.

واعترف المتهم، أنه اعتمد على أسلوب توصيل الأسلاك فى تنفيذ جرائمه، وارتكب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبالضغط عليه أرشد عن كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميله والذى تم ضبطه وبحوزته الدراجات النارية المستولى عليها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

سرقة الدراجات النارية بالمقطم

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية – عقب ورود معلومات عن تخصصه في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".



وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام ذات الأسلوب، وأرشد عن مكان الدراجات المستولى عليها، والتي تم العثور عليها بحوزة عميله "سيئ النية" والذي تم ضبطه هو الآخر، وتحريز الدراجات تمهيدًا لإعادتها لأصحابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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