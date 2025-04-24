الخميس 24 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أول ظهور لـ جنات بعد نجاتها من زلزال تركيا

جنات، فيتو
جنات، فيتو

شاركت الفنانة جنات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لها من مدينة إسطنبول التركية بعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.

ونشرت جنات فيديو لها عبر منصة تيك توك بمدينة إسطنبول بعد وقوع الزلزال بساعات وهي تغني أغنية "ضعت منك" في الهواء الطلق، مطمئنة جمهورها عليها خاصة أنها كانت تتواجد بالقرب من مركز وقوع الزلزال.

وتستعد  جنات خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بقوة من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي تطلقها لجمهورها بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية.

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