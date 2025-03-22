السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاظم الساهر وجنات يطلقان أغنية “أمي” احتفالا بعيد الأم

كاظم الساهر وجنات
كاظم الساهر وجنات

حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي" حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى. 

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية "أمي"، أمي أمي أمي أمي، من مثلها أمي أنا، فديتها من مثلها، روح وقلب ذهب، أحبها أحبها، من بعد ربي حبها، إلى فؤادي الأقرب، شمعة عمري الملهمة، رغم الليالي المظلمة، والسنوات المؤلمة، راضية مبتسمة، ظلت معي حبيبة، صديقة طبيبة، بصبرها عجيبة عجيبة، لا تشتكي لا تعتب"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتفال بعيد الأم التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الساعات الاولى اللغة العربية الفصحى

مواد متعلقة

هشام ماجد يبدأ تصوير فيلم "برشامه"

جون ليجويزامو يتحدث عن العمل مع كريستوفر نولان في فيلم The Odyssey

الأكثر قراءة

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

زاهي حواس يكشف حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

منوعات

المزيد

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف العلاقة بين الجن والإنس ويحذر من خطر النفس والهوى

"شباب العزبة" يكرم 100 من حفظة القران الكريم فى سوهاج

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل ذكر الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية